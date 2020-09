Koronavirus a sponzoring? Nechceme sportu ublížit, hledáme cesty, říká Janeba

Je letošní situace větší pohromou pro organizátory nebo pro sponzory?

Pohromou je hlavně pro diváky. A pak samozřejmě pro obě zmíněné strany a také samotné sportovce. Pokud bych měl subjektivně hodnotit, jestli je to větší problém pro organizátory, nebo sponzory, tak jsou to určitě pořadatelé akcí. Ti nesou největší riziko, musí sehnat peníze, dát dohromady produkci, alokovat personální kapacity apod.

Když se na věc podíváme ze širší perspektivy... Bylo by dnes možné uspořádat akci globálního dosahu typu olympijských her, fotbalového MS nebo Tour de France, bez spoluúčasti velkých partnerů, resp. značek?

Dle mého názoru nebylo, příjmy ze vstupného nebo vysílacích práv jsou jedna věc, nicméně celý ekosystém již dávno počítá i s prostředky od partnerů.

Nezaznamenali jste signály, že by se některý z významných partnerů velkých akcí kvůli koronaviru chystal stáhnout ze scény?

Zatím nikoliv. Objevily se ale dílčí zprávy o možném ukončení nebo omezení na úrovni vybraných týmů a sportovních disciplín, například v rámci cyklistiky polský CCC na úrovni World Tour. Ale ve smyslu titulárních partnerů velkých akcí ne.

Jak vnímáte situaci vy v roli člověka, který řeší sponzoring těch největších sportovních akcí?

Myslím, že každý z velkých hráčů se snaží neublížit konkrétním sportům jako takovým, nicméně se musí chovat hospodárně a svěřené finanční prostředky investovat efektivně. V našem případě to například znamená, že se snažíme s danými partnery hledat cestu, jak hodnotu nerealizovaného plnění získat zpátky v jiné podobě. Samozřejmě existují i případy, kdy trváme na krácení finančního plnění, na jeho snížení, ale snažíme se vždy hledat možnosti a cestu, jak neublížit sportu a dostát plnění jinou formou.

Z pohledu sportovního fanouška je Škoda pevně svázaná především s hokejem a cyklistikou. Co pro vás znamenalo zrušení květnového MS ve Švýcarsku?

Se světovým šampionátem v ledním hokeji jsme navázali spolupráci již v roce 1992, původně jako automobilový partner. Od roku 1993 je automobilka oficiálním hlavním sponzorem a toto spojení bylo dokonce oficiálně uznáno jako nejdelší hlavní sponzorství v historii sportovních mistrovství světa a je zapsáno v Guinnessově knize rekordů. Na hokejové MS ve Švýcarsku byly navázány další marketingové aktivity, soutěže, výroba obsahu... Většinu aktivit jsme se rozhodli přesunout do příštího roku, tak aby zůstala například pro výherce v platnosti. Na jednu stranu jsme „ušetřili" náklady z nerealizované aktivace, na druhou stranu přicházíme o vizibilitu v daném období, kdy jsme tradičně mediálně silně zastoupeni. Např. v rámci našich vlastních studií registrujeme v letošním roce drobný pokles vnímání značky Škoda v souvislosti s ledním hokejem, který přisuzujeme právě neuskutečněnému MS.

Tour de France se na rozdíl od hokejového MS nakonec se zpožděním rozjela. Dlouho se ale spekulovalo, jestli vůbec bude. Jaké scénáře se u vás přehrávaly?

Jak se na jaře odvolávala jedna akce za druhou, neodehrálo se MS v ledním hokeji, o rok se odložilo mistrovství Evropy ve fotbale i olympiáda, přiznám se, že pochybnosti jsme měli i o Tour a v jakém formátu vlastně proběhne. Na stole byla samozřejmě i varianta, že se Tour poprvé od 2. světové války neuskuteční vůbec. Nakonec jsme rádi, že se pořadatelům a všem zainteresovaným stranám podařilo Tour připravit, že mohla proběhnout, byť ve specifických podmínkách. Je to ale taková první vlaštovka, nejen pro pořadatele velkých sportovních podniků, ale i pro sportovní média, fanoušky atd.

Co by se stalo, kdyby se v Nice neodstartovalo? Bylo by ohroženo partnerství s nejslavnějším závodem planety?

Nemyslím si. Škoda je partnerem Tour de France již sedmnáct let a aktuální spolupráce je podepsána do roku 2023. Jakkoliv by byl tento výpadek bolestivý pro všechny strany, rozhodně by nevedl k tomu, že bychom chtěli z partnerství s Tour vystoupit. Cyklistika je jedním z hlavních pilířů sponzoringu, už jen proto, že naši zakladatelé Václav Laurin a Václav Klement začali v roce 1895 v Mladé Boleslavi s výrobou jízdních kol, dávno předtím, než přišly první vozy. Úzké spojení značky s cyklistikou přitom překračuje rámec běžného sponzoringu. Provozujeme vlastní internetové stránky WeLoveCycling.cz, které obsahují nejrůznější informace spojené s cyklistikou. Kromě toho jsou jízdní kola a cyklistické doplňky již řadu let součástí rozšířené nabídky produktů Škoda.

Celý svět se vinou pandemie naučil spoustu věcí. Přinesla krize něco pozitivního i vám?

Minimálně zjištění a uvědomění, že dokážeme fungovat na dálku online, jakkoliv některé věci nebyly úplně komfortní. Zajímavé bylo sledovat, jak si poměrně velký kus mediálního koláče ukousl esport nebo aktivity, které byly spojené s virtuálním sportem, jako např. závody na různých trenažérech apod. Co se týče aktivit v oblasti esportu, tak to je pro nás zajímavé odvětví i do budoucna. Neříkám, že v nejbližší budoucnosti půjde o klíčovou aktivitu našeho sportovního sponzoringu, ale jde o zajímavý doplněk stávajícího portfolia aktivit, který k tomu dnes už patří. A to nejen z důvodu koronavirové pandemie, ale zásahu jiné cílové skupiny, popřípadě oslovení jiného publika fanoušků.