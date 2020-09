Van Vleutenová bude obhajovat titul i se zlomeným zápěstím

Při operaci lékaři zpevnili sedmatřicetileté jezdkyni ruku kovovou destičkou a nyní dostala od doktorů nizozemského týmu svolení ke startu. Závod na 144 kilometrů pojede se speciální ortézou.

"Zápěstí je celkem v pohodě. Nemůžu si stěžovat, protože je to pro mě v podstatě zázrak. Na kole to nebolí, můžu držet řidítka," řekla serveru Cyclingnews.com. "Doktoři mi řekli, že když upadnu znova, nebude to problém, protože víc to poškodit nejde," uvedla Van Vleutenová, která loni v Británii získala titul po dlouhé sólové jízdě. "Nohy mám pořád dobré, nemám co ztratit. Věřím si a mám radost minimálně z toho, že pro mě sezona ještě neskončila," dodala.