Českým bikerům short track v druhém závodě SP na Vysočině nevyšel

Cinkovi závod nesedl, objevil se během 19 minut jízdy dokonce až na chvostu. Nakonec ale bojoval alespoň o umístění mezi prvními 24 jezdci a tím i lepší pozici na startu nedělního závodu olympijské disciplíny cross country. Ve finiši ho ale předčil Švýcar Matthias Stirnemann a v úterý dvacátý Cink byl i proto po závodě zklamaný.

"Vůbec jsem se do toho nemohl dostat. Byl jsem tam furt na konci, takže jsem byl rád, že tam vůbec visím, a chvílemi jsem dokonce přemýšlel, zda to nezabalit a pošetřit síly... Pak jsem se postupem času docela rozjížděl, viděl jsem, jak ostatní trošku vadnou, bylo to tam i docela hektické s hodně pády. Dostal jsem doprostřed pelotonu a ještě jsem zkusil o tu třetí řadu zabojovat. Bohužel mi to o jedno místo nevyšlo," mrzelo Cinka.

Sám byl zvědavý, jak zareaguje tělo. V úterý jel ve Vysočina Areně úvodní short track, ve čtvrtek zase cross country. "Bylo to znát. Celý den jsem byl takový unavený a vůbec se mi do toho dneska nechtělo. Teď je důležité zregenerovat na neděli, která je pro mě důležitá. Ten short track je hodně silový a intenzivní, navíc v kombinaci po té cross country, chtělo by to asi více dnů na odpočinek. Ale je to stejné pro všechny závodníky, co jedou short track, tak uvidíme," uvedl Cink.

Také Čábelická si v porovnání s úterním kláním pohoršila. Shodou okolností rovněž o pět příček jako Cink. Ve finiši zdolala Richardsová i tentokrát Francouzku Pauline Ferrandovou-Prévotovou, bronz si vyjela Rakušanka Laura Stiggerová. Francouzka Loana Lecomteová, která byla v úterý třetí a ve čtvrtek ovládla závod cross country, se musela spokojit s pátým místem.

"S výsledkem moc spokojená nejsem, je to třetí lajna (pro neděli), druhá by byla lepší. Povedl se mi start, ale chtělo to být vpředu. Trať je pořád podmáčená, a když jel člověk vpředu, tak si mohl líp hlídat stopu a nemusel vybočovat do toho měkkého bahna, které nejelo. Nechala jsem se tam netakticky vytlačit a pak jsem kroužila spíš vzadu, takže jsem nemohla jet to svoje tempo. S výsledkem spokojená nejsem, ale s výkonem ano, na to, že je to už třetí závod během čtyř dnů," popsala Čábelická.

Únavu zatím dokázala vstřebat. "Ráno, když jsem se jela projet, tak prvních deset minut bylo vážně strašných, ale pak se to zlepšilo. I při závodě to nebylo špatné. Otázkou zůstává, co udělá únava s tělem v neděli, přeci jenom na takovou porci zátěže není zvyklé. Ale budu se snažit na to připravit. Ani by mi nevadilo, kdyby pršelo víc, protože tenhle stav mi nesedí, jak je to podmáčený a klouzavý," přála si Čábelická.