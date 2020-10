Cink: Na startu je to hodně o štěstí, já ho dneska neměl

"Snažil jsem se nechat tam úplně všechno, ale nebyl jsem tak svěží jako ve čtvrtek. Jak už jsem říkal před závodem - všechno je to o tom startu z té čtvrté řady. Nohy jsem na to měl, abych jel, ale vždy jsem se tam někde zašpuntoval. Je to tam hrozně o štěstí, aby se to tam člověku otevřelo a mohl jet. Já se dopředu bohužel neprobojoval a pak to stálo hrozně moc sil si to dojíždět," řekl novinářům Cink.

"Sice jsem to pak měl celkem na kousek, ale chybělo to, co jsem ztratil na tom startu. Myslím, že kdybych tam po tom startu byl, tak v té skupině normálně jedu a mohlo to celé vypadat jinak. Neříkám, že bych byl třeba v první pětce, ale asi by to bylo lepší než to 18. místo. Ke konci už ty síly zkrátka chyběly," přiznal Cink, jenž stejně jako Jitka Čábelická mezi ženami absolvoval čtvrtý závod v šesti dnech.

Přestože závody se konaly oficiálně bez diváků, i tak si jich několik našlo k trati cestu. "Moc děkuju těm 'houbařům', byl jsem docela překvapený, kolik jich tady bylo. Fandili a alespoň nějakou podporu tady člověk měl. Opravdu moc děkuju, že někteří přišli i za takové situace, jaká tady je," vzkázal Cink.

K lepšímu výsledku mu nedopomohly ani přívětivější podmínky na okruhu Vysočina Areny v porovnání se čtvrtkem. "Dnes už ta trať byla docela v pohodě. Sice byla hrozně rozbitá, ale už to tak neklouzalo jako v ten čtvrtek," porovnával Cink.

V příštím týdnu ho čeká další náročná porce závodů, neboť reprezentační trenér Viktor Zapletal s ním na mistrovství světa v Leogangu počítá i do sestavy pro štafetu. "Uvidíme, jak to tam půjde. Těžko říct, jak to bude vypadat. Mistrovství světa by mělo být asi určitě vrcholem, ale je to taková zvláštní sezona... Uvidíme, jak kdo má síly. A myslím nejen fyzické, ale i psychické, protože ta sezona jako taková už je hrozně dlouhá," podotkl Cink.

"Popravdě řečeno sám už se vidím, jak mám volno a začínám přípravu na ten příští rok. Moc bych si přál, aby to všechno bylo zase normální, mohli jsme vycestovat a trénovat někde v teple. Doufám, že se to všechno povede. Samozřejmě se ale na mistrovství světa budu snažit o co nejlepší výsledek," ujistil Cink.