Děsivé záběry. Cyklista na Giru utrpěl vážná zranění kvůli kolizi způsobené helikoptérou

Chvíle hrůzy doprovázely konec úterní etapy slavného závodu Gira d'Italia ve vesnici Villafranca Tirrena. Italský cyklista Luca Wackermann musel být převezen do nemocnice s vážným zraněním v oblasti hlavy a zad poté, co narazil do traťové zábrany ležící na silnici. Karambol zavinila nízko letící helikoptéra, která tlakem rotorů plůtek shodila. Na momenty bezprostředně po incidentu se můžete podívat ve videu níže.