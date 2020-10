Bernal Vueltu nepojede, po nevydařené Tour ukončil sezonu

Kolumbijský cyklista Egan Bernal po nepodařené obhajobě loňského vítězství na Tour de France ukončil sezonu. Padla tak možnost jeho startu na Vueltě, kde v dresu týmu Ineos Grenadiers od 20. října pojedou mimo jiné loňský šampion Gira d'Italia Richard Carapaz a čtyřnásobný vítěz Tour Chris Froome. Na základě svých zdrojů to uvedl specializovaný web cyclingnews.com.

Třiadvacetiletý Bernal na letošní přeložené Tour nestačil na nejlepší vrchaře a před 17. etapou kvůli problémům se zády ze závodu odstoupil. Spekulovalo se o tom, že by si mohl chtít spravit náladu na španělské Vueltě, ale Kolumbijec raději využije čas k doléčení zdravotních problémů.

Lídry Ineosu na poslední letošní Grand Tour by měli být Froome a Carapaz. Pro pětatřicetiletého vítěze Vuelty z let 2011 a 2017 Froomea půjde o rozlučku s týmem, v němž zažil největší úspěchy. Od příští sezony bude jezdit za stáj Israel Start-Up Nation. Do nominace na letošní Tour se Froome nevešel kvůli tomu, že stále nebyl ve formě po loňském vážném zranění, jež mu mohlo ukončit kariéru.

Ekvádorec Carapaz měl původně obhajovat loňský triumf na Giru, jehož závěr se v upraveném kalendáři bude překrývat se startem Vuelty. Tým ho však nakonec nominoval na Tour, kde měl v horách pomáhat Bernalovi. Carapaz v první polovině "Staré dámy" ztratil hodně času, ale následně skončil druhý ve dvou horských etapách a druhé místo obsadil také v soutěži o nejlepšího vrchaře za vítězem Tadejem Pogačarem. I mladý Slovinec v minulých dnech ukončil sezonu.