Juniorka Novotná má z MS horských kol bronz

Bikerka Aneta Novotná si na mistrovství světa v rakouském Leogangu vyjela mezi juniorkami v disciplíně cross country bronz. Vyhrála domácí Mona Mitterwallnerová před Němkou Luisou Daubermannovou. Šestá skončila další z českých reprezentantek Karolína Bedrníková, do dvacítky se vešla také Tereza Obořilová.

Sedmnáctiletá Novotná ukončila čekání české výpravy na medaili. Loni v Kanadě vyšli bikeři naprázdno. Dosud posledním cenným kovem byl bronz, který získala Tereza Sásková před dvěma lety v Lenzerheide rovněž v závodě juniorek.

Mitterwallnerová, která byla loni v Mont-Sainte-Anne druhá, dnes zvítězila před Daubermannovou suverénně o téměř dvě minuty. Novotná měla na stříbro čtyřicetisekundové manko.

Bedrníková, která v sobotu skončila v závodě Světové juniorské série v Novém Městě na Moravě třetí, ztratila na vítěznou Rakušanku šest minut. S Novotnou si oproti klání na Vysočině prohodily pozice. Obořilová byla devatenáctá, Adéla Holubová osmadvacátá.

"Bojovala jsem tam o velké pódium, ale v posledním kole jsem někde v půlce spadla a urval se mi spoj na teleskopku, takže to bylo celkem i trošku nebezpečné, ale v pohodě. Bylo bláto, ale díky cyklokrosům jsem docela zvyklá běhat... Jsem strašně šťastná za své umístění, ale ještě víc za tu medaili Anetky, hrozně jí to přeju a mám z toho velkou radost, to je neskutečné," uvedla Bedrníková.

V 15:30 začne závod juniorů. Na startu bude i česká pětice Jan Sáska, David Šulc, Václav Veverka, Jan Zatloukal a Daniel Žvak.