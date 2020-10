Bikerka Langvadová těsně před MS ukončila kariéru

Pár hodin před startem na mistrovství světa ohlásila dánská bikerka Annika Langvadová konec kariéry. Do závodu v cross country v rakouském Leogangu nepustí šestatřicetiletou jezdkyni žaludeční problémy a po něm svět horských kol opustí.

"Přišel čas věnovat se něčemu jinému. Není to rozhodnutí, které by přišlo přes noc. Měla jsem ho v hlavě dlouho. Poprvé v roce 2016, kdy jsem po sezoně dodělávala školu," uvedla v prohlášení vystudovaná zubařka, která před čtyřmi lety ovládla světový šampionát v cross country v Novém Městě na Moravě. "Ale když jste nahoře a máte duhový trikot, tak se pokračuje lehce," konstatovala Langvadová, která má ve sbírce také pět světových titulů v maratonu. V cross country vybojovala rovněž stříbro na MS i ME.

Poslední start absolvovala před týdnem na Světovém poháru na Vysočině, kde obsadila 28. místo. "Od Nového Města mám potíže se žaludkem, proto se nemůžu postavit na start," uvedla před dnešním závodem v Leogangu.

Úspěchy sbírala také na silnici, kde se stala mistryní Dánska. Časovku na národním šampionátu ovládla dokonce třikrát. V roce 2013 byla v této disciplíně šestá na mistrovství světa.