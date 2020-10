Narváez se v dešti postaral o druhé ekvádorské vítězství na Giru

Třiadvacetiletý Narváez vyhrál etapu se startem a cílem v přímořském letovisku Cesenatico po sólovém úniku. Člen týmu Ineos Grenadiers napodobil úspěch krajana Jonathana Caiceda, jenž triumfoval ve třetí etapě. Oba šli ve stopách Richarda Carapaze, který na loňském Giru vyhrál dvě etapy a nakonec jako první Ekvádorec v historii ovládl i celý závod.

"Je to skvělé vítězství, protože to byla hodně těžká etapa v zimě a dešti," uvedl Narváez. V září vyhrál v Itálii závod Mezinárodní týden Coppiho a Bartaliho a nyní se radoval z prvního triumfu na Grand Tour. "Výhra na Giru znamená pro každého strašně moc a tedy i pro mě. Chtěl bych ji věnovat Nicovi Portalovi, jenž mě naučil všechno, co jako jezdec umím," dodal mladý Ekvádorec s připomínkou sportovního ředitele Ineosu, jenž začátkem března podlehl ve čtyřiceti letech infarktu.

Druhý skončil s odstupem 68 sekund Ukrajinec Mark Padun, jenž byl ve dvoučlenném úniku s Narváezem, ale 24 kilometrů před cílem ho zdržel defekt.

Skupina s hlavními favority dorazila do Cesenatica se ztrátou 8:25 minuty a Almeida projel cílem jako celkově devátý. Dvaadvacetiletý člen týmu Deceuninck-Quick Step vede při svém debutu na Grand Tour stále o 34 sekund před Nizozemcem Wilcem Keldermanem.

"Byla to náročná etapa, skoro šest hodin v dešti a zimě, samé stoupání a sjezdy. Tvrdý den, ale doufám, že dres udržíme do soboty. Mám perfektní tým, který odvádí perfektní práci. Kdybych dnes neměl dobré nohy, určitě bych odpadl, ale cítil jsem se dobře," řekl Almeida.

Giro v pátek pokračuje převážně rovinatou 13. etapou o délce 192 km mezi městy Cervia a Monselice, v jejímž závěru jsou ale dvě stoupání čtvrté kategorie.