Giro si oddychlo. Všechny testy na koronavirus negativní, jede se dál!

Mistrovství Evropy horských kol v Monteceneri (Švýcarsko) - cross country: Muži do 23 let: 1. Roth 1:18:03, 2. Albin (oba Švýc.) -6, 3. Zanotti (It.) -28, ...30. Jelínek -6:16, 35. Skála -7:30, 37. Jirouš (všichni ČR) -7:36.