Maďarsko se patrně nedočká cyklistického Gira ani příští rok

Cyklistický závod Giro d'Italia nejspíš ani v příštím roce nezavítá do Maďarska, kde měl letos v Budapešti odstartovat a na italské území se přesunout až od čtvrté etapy. Celou tuto sezonu i podobu závodů Grand Tours výrazně ovlivnila koronavirová krize, která promluví pravděpodobně i do roku 2021. Podle ředitele závodu Maura Vegniho se proto závod patrně odjede celý výhradně v Itálii.

Giro d'Italia nejspíš ani v příštím roce nezavítá do Maďarska (ilustrační foto)

Na květen původně plánovaný 103. ročník Gira skončil po přeložení závodu a změně trasy teprve v neděli, ale už nyní organizátoři pracují na tom příštím. "Někteří lidé nevěřili, že to můžeme zvládnout, ale díky všem - včetně jezdců - se to podařilo. Bohužel si však nemyslím, že by problémy spojené s nemocí covid-19 měly být v roce 2021 už za námi," řekl Vegni italské televizi RAI.

Právě to je také důvod, proč si bude muset Maďarsko na velkou událost asi ještě počkat, i když oficiální datum prezentace příštího ročníku ještě nebylo oznámeno.

"Většinu trasy na rok 2021 už máme naplánovanou. Že bychom ale v květnu odstartovali v Maďarsku, to se zdá být jako nepravděpodobné. Pracujeme na tom, aby všech 21 etap proběhlo v Itálii," připustil Vegni.

Definitivně však varianta toho, že se "Grande Partenza" odehraje v jiné zemi, ještě zavržena nebyla.

"Promýšlíme to a pracujeme s více různými možnostmi startu, ať už v Itálii nebo i jinde. Když tu ale bude pořád problém s koronavirem, je zřejmé, že pak by byl start v zahraničí až příliš komplikovanou variantou," řekl Vegni.