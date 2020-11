Kreuzigerův tým NTT je bez sponzora na příští sezonu

"Aktuálně to vypadá tak, že žádný tým v příští sezoně nepovedu. Taková je situace. Nemáme sponzora a čas se nachyluje, takže to nevypadá moc dobře," uvedl Riis k avizovanému odchodu japonské telekomunikační společnosti NTT.

"Tohle je prostě realita a nic s tím nenadělám," dodal šestapadesátiletý Dán, jenž neočekává, že by se v nejbližší době našel sponzor, který by tým zachránil.

Bývalý cyklista a manažer úspěšné stáje Tinkoff-Saxo Riis přišel do týmu, jenž dříve nesl názvy Dimension Data a MTN-Qhubeka, na začátku letošního roku. Původně se očekávalo, že by se jeho společnost Virtu Cycling do týmu zapojila i vlastnicky, nakonec však v září podle dánských médií jednání padlo a majitelem zůstal pouze Jihoafričan Doug Ryder.

Čtyřiatřicetiletý Kreuziger jezdí za NTT od loňského roku a letos mu končí dvouletá smlouva.