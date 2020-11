Dráhoví cyklisté budou mít od příštího roku Ligu mistrů

UCI si od nového formátu a partnerství s televizní společností Eurosport slibuje, že pro dráhovou cyklistiku získá další fanoušky.

"Od listopadu do prosince 2021 se spolu budou v rámci dráhové Ligy mistrů během šesti víkendů střetávat nejlepší sprinteři a vytrvalci. Tato nová soutěž slibuje, že přinese závan svěžího vzduchu do této historické disciplíny našeho sportu a olympijských her," uvedl prezident UCI David Lappartient.

Závody budou trvat kolem dvou hodin

Každý z šesti závodů na dosud neurčených místech bude trvat kolem dvou hodin a budou ho tvořit čtyři disciplíny pro muže a ženy - sprint, keirin, vylučovací závod a scratch.

Závodníci se do Ligy mistrů kvalifikují díky výsledkům na říjnovém mistrovství světa v Turkmenistánu. Závodit budou v dresech inspirovaných vlajkami svých zemí, úřadující světoví šampioni budou mít tradiční duhové trikoty.