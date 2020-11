Mistryně světa v cyklokrosu Alvaradová je i evropskou šampionkou

Mistryní Evropy v cyklokrosu na domácí půdě v nizozemském Hertogenboschi se stala úřadující světová šampionka Ceylin del Carmen Alvaradová. Karla Štěpánová dojela dvacátá, Nikola Bajgerová šestadvacetičlenné startovní pole uzavřela. Rovněž závod mužů do 23 let vyhrál aktuální mistr světa Nizozemec Ryan Kamp.

Dvaadvacetiletá Alvaradová navázala na své výkony nejen v této sezoně, ale také na předchozí evropské šampionáty, neboť loni i předloni byla nejúspěšnější v kategorii do 23 let.

Nizozemky celému závodu podle očekávání dominovaly. Alvaradová rozhodla boj o zlato proti Annemarii Worstové až v posledních metrech, dlouho do něj ale promlouvala i třetí Lucinda Brandová. Zcela shodné bylo obsazení pódia také na letošním MS ve Švýcarsku.

Čtvrtá byla dnes další domácí cyklokrosařka Denise Betsemaová. Štěpánová měla manko na vítězku téměř tři a půl minuty.

Úřadující světový šampion z Dübendorfu Kamp zvítězil před britskou dvojicí Thomas Mein, Cameron Mason. Šimon Vaníček byl jednadvacátý, Jakub Říman obsadil pětadvacáté místo.

Devatenáctiletý Kamp v polovině dvacetikilometrového závodu našlápl k rozhodujícímu útoku, a přestože se za ním zformovalo silné britské duo, náskok s přehledem uhájil. Oslavovat mohl už několik desítek metrů před cílem.

V souboji o stříbro Mein předčil Masona. Vaníček, který se zpočátku pohyboval na hraně první patnáctky, dojel s mankem tří minut.

V neděli ME, na němž se tentokrát vinou omezení kvůli koronaviru nepředstaví junioři, zakončí závody žen do 23 let (Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková) a elitní kategorie mužů (Michael Boroš, Daniel Mayer).

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Hertogenboschi (Nizozemsko): Muži do 23 let (20,4 km): 1. Kamp (Niz.) 51:28 2. Mein -12 3. Mason (oba Brit.) -13 ...21. Vaníček -3:03 25. Říman (oba ČR) -3:18.