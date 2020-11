Italský tým dráhařů hlásí před ME další dva případy koronaviru

Italskou reprezentací dráhových cyklistů se před mistrovstvím Evropy dál šíří nákaza koronavirem. Po časovkářském světovém šampionovi Filippu Gannovi měli o víkendu pozitivní testy na covid-19 i jeho kolegové z družstva pro týmovou stíhačku Liam Bertazzo a Michele Scartezzini. Stejně jako Ganna mají mírné příznaky a zamířili do domácí karantény.

Národní tým kvůli tomu odložil odjezd na šampionát do Plovdivu. Cyklisté se dnes podrobili novým odběrům, a pokud budou všechny výsledky negativní, odcestují do Bulharska v úterý. ME začne ve středu, kdy je na programu kvalifikace stíhačky družstev.

Konkurence na mistrovství Evropy bude letos o poznání slabší. Minulý týden se kvůli obavám z koronaviru, který se v Bulharsku vymyká kontrole, ze šampionátu odhlásily výpravy Francie a Německa.