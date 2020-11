Bábek bere evropský titul jako skvělý odraz do olympijské sezony

Po čtyřech letech získal dráhový cyklista Tomáš Bábek titul mistra Evropy a zlato ze závodu na kilometr s pevným startem z Plovdivu bere jako další velký impulz do příští sezony. V olympijském roce s vrcholem na odložených hrách v Tokiu by měl závodník Dukly Brno uzavřít svou bohatou kariéru.

V Bulharsku upínal Bábek naděje především ke svému oblíbenému keirinu, v něm ale neuspěl v semifinále a celkově obsadil sedmé místo. Kromě toho přispěl i ke stříbru Česka v týmovém sprintu. "Nejraději bych měl oba individuální tituly, ale medaile z kiláku byla takovým zadostiučiněním za ten keirin," řekl dnes novinářům v Brně.

"Byl to důležitý pozitivní bod tohoto jinak negativního roku. Tuto plovdivskou medaili stavím stejně vysoko jako jakoukoliv jinou evropskou medaili," řekl Bábek. Nesouhlasí s tím, že kvůli koronaviru byla účast slabší. "Každý měl možnost se šampionátu zúčastnit. Že tady někdo nebyl, je jeho věc."

Úspěchu na plovdivském velodromu si váží o to víc, když si vzpomene, v jakých podmínkách se připravoval. Zatímco konkurence jezdila na dřevěných oválech v teplých halách, on kroužil po nekrytém velodromu v Brně na betonu a v zimním oblečení.

V Tokiu se chci rozloučit

"Naposledy jsem na dřevě závodil před osmi měsíci a trénoval asi před měsícem, kdy nám ještě situace dovolovala zajet do Vídně," řekl Bábek. Rozdíl mezi tréninkem na dřevě a na betonu je podle něj nebetyčný. "To je jako plavání v krytém bazénu za Lužánkami a na Brněnské přehradě."

Dráhový cyklista Tomáš Bábek (uprostřed)

Třiatřicetiletý jezdec už dříve avizoval, že se hodlá rozloučit s kariérou na olympiádě v Tokiu, kde má účast v keirinu jistou. "Nic se na tom nemění. Myslím si, že olympiáda bude probíhat v duchu, který známe ze současných sportovišť, tedy bez diváků," uvedl Bábek. "Vyzkoušel jsem si to nyní v Plovdivu, jaké je to řvát a radovat se před prázdnou tribunou, kde byli v ten moment jen dva moji kolegové a mechanik."

Nyní plánuje pár dní volna, protože déle odpočívat nevydrží. Rád by si šel třeba zaplavat, nebo odjel na hory zalyžovat, ale zatím nemá kam. Potíže má i s plánováním přípravy na příští sezonu.

"Od března do května bych se měl zúčastnit Nations Cupu, což je obdoba Světového poháru. Potvrzeny jsou závody v Cali, Hongkongu a ve Walesu. Těmto mítinkům by mělo předcházet znovu mistrovství Evropy v Minsku. Federace jej dala hned na začátek sezony, protože jinde není v kalendáři místo," řekl Bábek, který tak bude moct listopadový titul obhajovat už zhruba za čtyři měsíce. "Řeším nyní s trenérem, zda tam pojedeme."

Olympiáda bude, věří Bábek

Daleko raději by se zúčastnil předolympijských závodů v Tokiu. "Jsou v plánu v dubnu, ale zatím se ke mně nedostaly informace, které by to potvrdily," řekl Bábek. Sám nepochybuje o tom, že olympiáda se uskuteční. "Jsme v kontaktu s Martinem Doktorem z ČOV, ujišťuje nás, že olympiáda bude. Nevím, co by se muselo stát, aby i za těch nejtvrdších opatření nebyla," uvedl.

Evropský titul zatím doma neoslavil, možná na to dojde koncem roku, pokud se zmírní protikoronavirová opatření. "Trošku jsme to oslavili v Bulharsku. Tam jsou otevřené obchody, lidé se setkávají, restaurace fungují, akorát vám při vstupu změří teplotu. Návrat domů po osmi dnech byl pro mě šok, když jsem se musel znovu přizpůsobovat českým podmínkám s tvrdým omezením," řekl cyklista.