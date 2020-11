Kaňkovskou dovedla k medaili i spolupráce s psycholožkou

"V létě jsem byla pátá na mistrovství Evropy do 23 let. Nevěřila jsem, že bych mohla mít medaili už teď," řekla dnes novinářům v Brně. Před čtyřmi lety kralovala keirinu jako juniorka na mistrovství světa i Evropy. "To už beru jako minulost. Toto je největší úspěch mé kariéry, protože jsem to vybojovala mezi elitou," prohlásila závodnice Dukly Brno.

Poslední dva roky se jí moc nedařilo. "Měla jsem hlavu svázanou, nevěřila jsem si. Teď v Plovdivu jsem si řekla, že do toho dám úplně všechno, ať to dopadne jakkoliv. Prostě jsem šla bojovat bez zábran a povedlo se," řekla s úsměvem.

Za úspěch vděčí nejen tvrdému sportovnímu tréninku, ale i spolupráci s psycholožkou. "Hodně mi pomohla spolupráce s doktorkou Hanou Pernicovou. Uklidnila mě, probudila ve mně důvěru, že na to mám. Já jsem si totiž předtím moc nevěřila," libovala si Kaňkovská.

Obhajovat stříbro a možná i útočit na titul by mohla už brzy - na jaře na šampionátu v Minsku. "Je to v plánu, ale zatím je předčasné plánovat, zda tam pojedeme," řekla závodnice ze známé cyklistické rodiny, která je ráda, že trénuje v Brně převážně s muži. "Podporujeme se navzájem, je to oboustranné. Byli jsme všichni moc rádi, že se nám teď v Plovdivu tak zadařilo," uvedla Kaňkovská, která se postarala o jednu ze tří českých medailí na ME.