Cyklokrosař Boroš skončil v Jičíně těsně druhý za Dorigonim

Boroš i Dorigoni se v závěru utkali o vítězství poté, co oba potkal během závodu defekt - Itala v úvodu šestého kola, Boroše v sedmém. Po boku pak spurtovali do cíle. Na asfaltu uplatnil Dorigoni silničářské zkušenosti.

"S výkonem jsem spokojen, ale bohužel proti byl defekt. Ital si mě dojel, přesto jsem si věřil na spurt, ale nevyšlo to. Taktiku do spurtu jsem měl nastoupit ze druhé pozice, ale posledních 50 metrů za to vzal a já jsem již více sil nenašel. Forma mi ale graduje a doufám, že za týden při úvodním závodu Světového poháru v Táboře to bude dobré," řekl Boroš webu cyklistického svazu.

Štěpánová dojela třetí s minutovým mankem na vítěznou Vanderbekenovou. "Bylo to hodně těžké, trať klouzala, byla to pro mě v úvodu neskutečná škola smyků. Musela jsem ufouknout galusky a potom to bylo lepší. V Toi Toi Cupu jsem si upevnila vedení, je dobré mít nějaký polštář. Jsem hlavně ráda, že nám cizinky tentokrát neujely," řekl Štěpánová.

V neděli v Táboře Světový pohár cyklokrosařů začne, kvůli pandemii koronaviru má nakonec pouze pět závodů místo původních třinácti.