Místo horníků a krav budou u Kletného dřít bikeři. Nový trail chce hostit elitní závody

Centrum trailu leží v prostředí bývalých galenitových a stříbrných dolů, její rozmanitost je způsobena také ostřelováním ustupující německé armády, která se na kopci kde nyní vede trať, na konci 2. světové války zakopala. „Obec Kletné se kvůli kopcovitému okolí Oderských vrchů stala součástí obranných pásem Wehrmachtu. Přímo na trati Cow trailu jsou patrné pozůstatky po kulometných hnízdech a zákop po německém tanku," popisuje Šťastný. Okolí areálu je od jara do podzimu užívané jako pastviny pro krávy. I proto dostal okruh název Cow trail (z anglického výrazu pro krávu - pozn. aut).

Stavba okruhu byla zahájena v únoru roku 2020. Do příštího roku by se jeho délka měla zdvojnásobit, aby splnil potřebné parametry pro pořádání závodů v cross country. „Trat je nepříjemná, těžká a velmi intenzivní. Věřím, že by se do budoucna mohla stát v cross country pojmem. Chceme zde pořádat závody Českého poháru a později požádat o zařazení do kalendáře UCI. Velkým pozitivem areálu je i jeho dopravní dostupnost. Nachází se totiž na dohled od dálnice mezi Ostravou a Olomoucí," poukazuje Miloš Židík, ředitel závodu MTB XC Kletné.

Ostravský jezdec cross country Matěj Průdek byl mezi prvními, kdo si mohl vyzkoušet cow trail v Kletném.

Jan Brychta, SPR media

Z profesionálních cyklistů si trať v Kletném jako první vyzkoušeli reprezentanti Matěj Průdek a Jana Czeczinkarová. „Trat je moc hezká, hodně hravá a disponuje spoustou zatáček, i technickou pasáží s kameny, což je v moderním cross country běžné. Je vhodná jak pro závody, tak pro trénink mládeže," říká dvojnásobná evropská medailistka v cyklokrosu a účastnice letošního evropského šampionátu horských kol ve Švýcarsku, kde skončila ve sprinterském eliminátoru šestá.

Nový Cow trail na Novojičínsku pokřtili mlékem z krav, které se pasou nedaleko trati.

Jan Brychta, SPR media

Závody evropského formátu si na kopci nad obcí Kletné dokáže představit i letošní

vítěz populárního závodu Bike Čeladná Matěj Průdek. „Trať je rychlá, hravá. Líbí se mi. Jsou tu i moderní prvky cross country, kameny, rock garden, klopenky. Za mě opravdu dobré," chválí jezdec ostravského týmu Multicraft MTB. „Pro mě, jako Ostraváka, je velké plus i to, že do areálu autem dojedu za půl hodiny," dodává Průdek.

Nový Cow trail vyrostl na Novojičínsku.

Jan Brychta, SPR media