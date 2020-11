Hekele se trest za dopingový nález dozví až v novém roce

V závěru právě tohoto čtyřdenního reprezentačního srazu v září v Bělé pod Bezdězem odevzdal zkušený závodník pozitivní vzorek, který obsahoval zakázané látky oxandrolon a clenbuterol. Třiačtyřicetiletému Hekelemu hrozí víceletý zákaz činnosti, jezdec vědomý doping popírá. A chce se nařčení z užití zakázaných látek bránit.

"Emil Hekele požádal o vydání laboratorní dokumentace, která zahrnuje podrobnější informace. Ta se ale - stejně jako analýza vzorku B - zase platí. Takže teď se čeká na to, až ji závodník zaplatí, následně se bude muset počkat na dokumentaci. Teprve pak může následovat zasedání disciplinární komise Českého svazu cyklistiky. V tuto chvíli nemůžeme ani zasedat," řekl dnes ČTK předseda disciplinární komise David Průša.

Odhadl, že celá procedura zabere zhruba dva až tři týdny. "Pak by termín zasedání vycházel na období těsně před Vánocemi, což i s ohledem na možnou dostupnost svědků, které si závodník může předvolat na svou obhajobu, nemá smysl dělat. Důkazy o své nevině předkládá sportovec, jehož strana potřebuje také nějaký čas na přípravu. Komise proto zasedne hned počátkem ledna," vysvětlil Průša.

Překážku mohou představovat také opatření a omezení spojená s bojem proti koronaviru. "Taky bych chtěl mít celou věc ze své pozice co nejdříve za sebou, ale přiznávám, že tohle je otázka, kterou zatím nemám vyřešenou. Jedná se o zasedání disciplinární komise a nikoliv soudu, které mají výjimku. A pokud by se mělo sejít více než šest lidí..." uvedl Průša.

Právě šest lidí je přitom minimální počet, který se zasedání s jistotou zúčastní. "Tříčlenná komise, jeden člověk za antidoping a sportovec se svým obhájcem. Případný svědek už by byl sedmým účastníkem. Doufejme, že do té doby už se to omezení zvedne třeba alespoň na počet deseti lidí, pak by bylo v tomto směru po problému," doplnil Průša.

Emil Hekele na trati mistrovství republiky v Hlinsku.

Michal Červený

Připomněl také základní nastavení trestní sazby. "První provinění je čtyři roky zákaz činnosti, opakované provinění osm let, další pak doživotní trest. Pokud by jezdec pomohl odhalit kanál, odkud měl danou látku, a pomohlo by to k nějakému omezení dopingu ve sportu, tak potom je možné uvažovat o snížení toho trestu třeba na dva roky, ale na to je třeba si teprve počkat," řekl Průša.

Hekeleho domněnky, že zakázané látky mu mohl někdo během soustředění dát do jídla či pití s úmyslem jej cíleně poškodit, ho prozatím nechávají v klidu. "My se předně budeme zabývat jen tím, zda došlo k dopingu. Vše má svůj čas. Jestli se někdo bude bránit občansko-právní cestou, je pak jeho věc. Já to vidím tak, že je potřeba zklidnit hlavy a probrat to věcně. Je závodníkovo právo se bránit. Zároveň je ale třeba říct, že pokud Emil Hekele někoho poškodil a křivě obvinil, je to pak samozřejmě jeho zodpovědnost," konstatoval Průša.

Hekele zmínil jako možný problém vedle jiného také stravování v běžné restauraci během soustředění. Byl však jediný s pozitivním nálezem. "Na místě jsem nebyl, takže nemohu ze své pozice s jistotou potvrdit, kolik dalších cyklokrosařů bylo tehdy testováno," řekl Průša.

Mohl ale nabídnout svůj pohled na věc z pozice předsedy komise BMX. "Výjezd spojený s dopingovou kontrolou něco stojí a z vlastní zkušenosti vím, že nikdy nebývá testovaný jen jediný závodník. V BMX se to vždy týkalo pěti závodníků," přiblížil Průša.

Na Hekeleho obvinění reagoval trenér Dlask. "Cyklokrosová reprezentace se plně distancuje od výroků svého člena Emila Hekeleho, které pronesl ve veřejném prostoru po obdržení výsledků analýzy vzorku B. Odebrání a vyhodnocování obou vzorků bylo provedeno komisaři Antidopingového výboru České republiky jakožto nezávislého orgánu zřízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro potírání dopingu ve sportu, resp. od 1.1.2020 Národní sportovní agenturou. Záležitostí se zabývá disciplinární komise svazu spolu s Antidopingovým výborem, proto vyčkejme závěrů jejího jednání," napsal ČTK Dlask.

Hekele mezitím reagoval na názory, že je prakticky jisté, že musel dopovat, když i v druhém testu moči byly zakázané látky. "Mezi vzorky A a B není ve skutečnosti žádný rozdíl. Jde o jeden odběr moči, ve stejný okamžik, ve stejnou hodinu, ve stejný den. Nejde tedy o žádné další testování, ale jeden odběr moči je rozdělen na dvě části - vzorek A a B," připomněl Hekele.

"Ve své podstatě by to musel být v historii antidopingu zázrak, že by výsledek testu B byl odlišný než výsledek testu A," dodal Hekele s tím, že mu při odběru byla testována i krev, a to s negativním výsledkem.