UCI po těžkých pádech chystá na příští rok bezpečnostní opatření

Pracovní skupina UCI, v níž byli i zástupci jezdců a pořadatelů, dále nařídila stanovit standardy pro ochranné ploty především v závěrech etap, kde se očekává hromadný spurt. Měla by se také vytvořit databáze nehod a měly by být využity moderní technologie, aby s předstihem upozornily na možné problémy na trase. UCI také slíbila lepší komunikaci s jezdci, kteří jí vyčítali v otázce bezpečnosti liknavost.

Cyklistickým pelotonem letos otřásla nehoda Fabia Jakobsena, jenž byl v ohrožení života poté, co ho na závodě Kolem Polska natlačil ve vysoké rychlosti ve spurtu do bariéry Dylan Groenewegen. V těžkém sjezdu na závodě Kolem Lombardie zase přepadl přes nízkou zídku talent Remco Evenepoel a zlomil si pánev. Na stejném závodě utrpěl zlomeninu klíční kosti Maximilian Schachmann, jehož srazilo auto, které nemělo na trati co dělat.