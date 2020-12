Král vrchařů Gira Guerreiro se zranil při kolizi s autem

Šestadvacetiletý jezdec stáje EF-Pro Cycling trénoval podle webu abola.pt na vedlejších silnicích v rodném Portugalsku se skupinkou dalších cyklistů. Podle Guerreira jim řidička protijedoucího auta nedala při odbočování přednost a srážce se už nedalo vyhnout.

"Nevím, jestli si nás nevšimla, nebo myslela, že to bez problémů projede. Pravda ale je, že k nehodě došlo a ta dáma byla uznána vinnou," řekl Guerreiro.

Cyklista byl po karambolu převezen do nemocnice v Évoře, kde se o víkendu podrobil operaci. Z přípravy ho zranění vyřadí zhruba na dva týdny, únorový vstup do nové sezony ve Spojených arabských emirátech by měl ale stihnout podle plánu.