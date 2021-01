Evenepoela zlomená pánev stále nepustí na kolo

Přitom se zdálo, že se Evenepoel ze zranění úspěšně zotavil. S tréninkem začal už v listopadu. Jenže později se ozvaly problémy a v polovině prosince musel přípravu na kole přerušit. Nyní si pauzu ještě protáhne.

"Neuděláme znovu tu samou chybu. Ta kost zřejmě nesrůstá tak rychle, jak jsme si všichni mysleli," uvedl šéf týmu Deceunick-QuickStep Patrick Lefevere.

"Bolelo ho to, ale nic neřekl. Měl za to, že je to součást rekonvalescence. V nemocnici jsme pak viděli, že to (pánevní kost) ještě není stoprocentní. Mysleli jsme, že od úterý začne znovu jezdit, ale už nebudeme riskovat. Tři týdny bude bez kola, od 8. února to pak bude mít akorát tři měsíce do Gira d'Italia," dodal manažer elitní belgické stáje.

"Musím se přizpůsobit a dát se stoprocentně do pořádku. Když to potrvá o den déle, tak to tak bude. Nic se nestane. Samozřejmě mým snem je jet Giro, ale když to nevyjde, budu mít ještě dost příležitostí. Je mi teprve dvacet," řekl listu Het Laatste Nieuws Evenepoel, který oslaví v pondělí 21. narozeniny. "V nejhorším případě zvolím plán B - olympiádu, Vueltu, mistrovství světa a Lombardii. Tahle sezona má spoustu cílů."

Loni vyhrál Evenepoel čtyři etapové závody - Vueltu San Juan, Kolem Burgosu, Kolem Polska a Kolem Algarve - než ho v rozletu zastavil karambol v Lombardii, kde spadl z malého mostu. V nemocnici pak strávil dva měsíce.