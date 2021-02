Otcovo uvěznění jej zbrzdilo, životní sen nicméně naplnil a mezi elitu se prosadil

„Hodně jsem se uvnitř pral s tím, co se stalo tátovi. Trvalo mi dlouho, než jsem vše vstřebal," vypravuje Karel Vacek, jehož otec, sám bývalý cyklistický reprezentant, nastoupil do výkonu trestu. „Táta se dostal do vězení a nikdo to nečekal. Znám spoustu věcí a pozadí toho všeho, tak si troufám tvrdit, že je tam z velké části neprávem. Nic zlého nikomu neudělal, nic neukradl, ale je ve vězení. Za začátku to pro nás všechny bylo hrozné. A i když máte semknutou rodinu, je to vždy moc těžké," uvedl Vacek.

Vacek za poslední rok a půl otce vůbec neviděl. „Občas se podaří, že si můžeme na chvíli zavolat, ale je to obtížně. Mohl jsem se s ním naštěstí chvilku po telefonu podělit o radost po zisku nového angažmá," pronesl Vacek.

Trable v rodině se na muži považovaném za budoucnost české cyklistiky při předešlých angažmá v prokontinentálním, respektive kontinentálním týmu Hagens Berman Axeon a Colpack Ballan notně podepsaly. „Problém byl v mojí hlavě. Ne, že bych méně trénoval. Výkonnostně jsem na tom byl dobře, ale trvalo mi, než jsem se s tím vším srovnal psychicky a byl připraven udělat další krok vzhůru," vysvětloval Vacek v rozhovoru pro welovecycling.cz.

„Dřív, když šlo všechno podle plánu, tak si člověk myslí, že je pomalu nesmrtelnej a nic ho nemůže potkat. Ale to je omyl. Může to potkat úplně každého. Musíte si věřit a nezlomit se. Mně nějakou dobu trvalo, než jsem se z toho dostal. Byl to běh na dlouhou trať," posteskl si Vacek.

Doufá, že příležitost v týmu Qhubeka Assos pro něj bude zlomem k lepšímu. „Ty předešlé dva roky určitě nebyly hvězdné. Ale paradoxně mi daly mnohem více, než kdybych jel pořád na vítězné vlně. Byla to velká škola do života," vyprávěl Vacek.

Kontrakt s World Tour týmem podepsal už v létě loňského roku. Dres tehdejší stáje NTT oblékal ještě Roman Kreuziger, který po sezoně odešel do formace Gazrpome-RusVelo, kde bude jezdit s Mathiasem Vackem, bratrem Karla. NTT se na konci roku octlo v problémech a Karel Vacek trnul, zda formace krizi způsobenou pandemií koronaviru ustojí. „Odešel hlavní sponzor a hrozilo, že tým nebude pokračovat. Ale povedlo se jej zachránit a věřím, že budeme skvělí," prohlásil Vacek.

„World Tour je splnění životního snu. Táta taky závodil, ale za komunistů bylo skoro nemožné dostat se takhle vysoko. On závodil aspoň v Rakousku, mně se podařilo prosadit se do World Tour. Je to splněný sen celé rodiny," prohlásil před blížícím se debutem Vacek.