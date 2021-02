Krvavý debut! Mistr světa nepochopitelně letěl přes řídítka a skončil v nemocnici

Drsný debut, na nějž do smrti nezapomene, prožil jeden z velkých talentů světové cyklistiky. Ital Antonio Tiberi absolvoval první závod mezi elitou. V dresu Trek Segafredo teprve devatenáctiletý zelenáč, juniorský mistr světa v časovce, nastoupil v pondělí do závodu Kolem Spojených arabských emirátů, ale v dojezdu druhé etapy zcela nepochopitelně upadl a skončil v nemocnici. Ze závodu následně odstoupil. Drsný karambol můžete vidět na videu vloženém níže.

Tiberi během druhého dějství závodu, jímž byla časovka na třináct kilometrů, atakoval elitní desítku. Pár metrů před cílem však zcela nepochopitelně ztratil kontrolu nad kolem a drsně narazil na zem. Ze záběrů bylo patrné, že po karambolu v rychlosti přes padesát kilometrů v hodině je rodák z Říma notně zkrvavený, ale ještě před příchodem lékařů se dokázal s pomocí bariéry postavit na nohy.

„Rána na pravém koleni byla opravdu hluboká a vyžadovala chirurgický zárkok. Podstoupil všechna potřebná vyšetření, abychom vyloučili riziko dalších zranění. Je sedřený po celém těle. V závodě nebude pokračovat," uvedl tým Trek Segafredo v oficiálním prohlášení po etapě, kterou ovládl světový šampion a Tiberiho krajan Filippo Ganna z týmu Ineos Grenadiers. Tiberi byl klasifikován jako devatenáctý.

„Mám stehy na pravém koleni, odřeniny po těle. Ale jinak jsem v pořádku," potvrdil na sociálních sítích Tiberi, že z děsivého karambolu vyvázl ještě relativně dobře.

Tým řeší, co bylo příčinou nehody. „Byla to naprosto bizarní havárie. Absolutně netušíme, co ji mohlo způsobit. Nemáme žádné vysvětlení," uvedl tým v prohlášení v reakci na skutečnost, že na rovné silnici bez překážek bicykl mladého Itala reagoval zcela neočekávaně.

Průběžné vedení v závodě drží Slovinec Tadej Pogačar z týmu UAE Emirates, český cyklista Jan Hirt ve službách Intermaché Wanty Gobert Matériaux je na 122. pozici.