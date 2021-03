Wiggins vyzval k novému vyšetřování případu doktora Freemana

Bývalý britský cyklista Bradley Wiggins vyzval k novému vyšetřování dopingové kauzy někdejšího lékaře britské reprezentace a týmu Sky Richarda Freemana. Ten byl minulý týden shledán vinným z toho, že během svého působení ve funkci objednal testosteron, o němž věděl, že může být použit ke zlepšení výkonnosti. Wiggins ale pochybuje, že by látku užil někdo z cyklistů.

"Neznám nikoho při smyslech, kdo by v té době použil něco takového k dopingu, vzhledem k počtu testů, které se tehdy dělaly," prohlásil Wiggins v podcastu na Eurosportu. Podle něj je třeba se oprostit od předpokladu, že byl Testogel objednán pro cyklistu. "Mohlo to být pro někoho z realizačního týmu. Nebo z jiného sportu. Mělo by proběhnout další vyšetřování. Stalo se něco jiného a někdo o tom bude něco vědět," dodal.

Freeman byl obviněn z toho, že v roce 2011 objednal 30 balíčků zakázané látky Testogel pro nejmenovaného sportovce na velodromu v Manchesteru, kde měly základnu Sky (nynější Ineos) a britská cyklistika. Lékař čelil celkem 22 obviněním a přiznal 18 z nich. K objednání testosteronu ho prý donutil tehdejší hlavní trenér Shane Sutton, ten to ale popřel.

Tribunál organizace dohlížející na činnost praktických lékařů MPTS bude v líčení pokračovat 17. března a rozhodne, zda Freemana potrestá.