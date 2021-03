Bude to hodina utrpení, ale těším se, vyhlíží Sáblíková bitvu o trikot šampionky

Sáblíková s přehledem vyhrála třetí kolo Škoda eCupu s výjezdem na Tourmalet. V boji o mistrovský trikot bude mít mezi ženskou elitou velkou konkurenci. Na startu bude i mistryně České republiky 2020 v silničním závodě Jarmila Machačová, Petra Ševčíková či juniorka Hana Runtová.

„Po rychlobruslařské sezoně mě oslovila moje agentura Sport Invest, jestli bych mohla v rámci virtuálního závodu seriálu Kolo pro život startovat na trati ve Znojmě. Nikdy jsem podobný závod nejela, tak jsem řekla, že to zkusím. Jednalo se o první impuls a byl super," vypravuje Martina Sálíková.

„Následně mi psal reprezentační trenér Tomáš Konečný, jestli bych nechtěla jet v rámci českého ŠKODA e-Cupu Tourmalet. Jelo se osmnáct kilometrů do kopce, já vyhrála a kvalifikovala se na mistrovství republiky," vysvětluje Sáblíková.

Finálový závod se opět pojede na virtuální platformě Rouvy na části trasy české jarní klasiky Velká Bíteš - Brno a bude měřit 30,5 kilometrů. „Na trati jsou dvě těžká stoupání a dvě pozvolnější. Samozřejmě ale bude docela rychlá. Počítám, že se pojede kolem pětačtyřiceti minut, možná těsně pod," řekl Tomáš Konečný, bývalý profesionál a nyní trenér české silniční cyklistické reprezentace.

Martina Sáblíková má kolo jako pravidelné zpestření přípravy. Minulý rok vyhrála Bikemaraton Drásal České spořitelny, druhý díl seriálu Kolo pro život.

Kolo pro život

„Normálně bych řekla, že je to pohodička, když jede člověk v balíku, ale tohle bude jiné. Je to v uvozovkách taková časovka, něco pod hodinku maximálního výkonu. Každopádně si to protrpím od začátku do konce, ale hrozně se těším," usmívá se Sáblíková.

Už ne v obýváku

Závod MČR se na rozdíl od předchozích virtuálních závodů musí jet prezenčně v jednom místě na kalibrovaných trenažerech a za přítomnosti rozhodčího. Závodníci i členové realizačního týmu musí projít všemi epidemiologickými opatřeními včetně absolvování PCR testu na covid-19.

„Aby šampionát byl korektní tak všichni pojedou na stejných trenažérech, shodně kalibrovaných a s nastavenou váhou jezdců. Bude to zcela objektivní," zdůraznil Konečný.

Favoritem je Turek

Hlavním favoritem kategorie mužů je Daniel Turek, který ještě v minulé sezoně oblékal dres rezervy Israel Start-Up Nation. Porazit se ho pokusí biker Jan Škarnitzl či trojice týmu Elkov Kasper Petr Kelemen, Jakub Otruba, Matěj Zahálka.

Finálový závod Škoda eCupu však nebude jen o účasti nejlepších českých závodníků a závodnic. Na startu bude rovněž přes 400 zejména hobby cyklistů, kteří pojedou online prostřednictvím platformy Rouvy ze svých domovů.