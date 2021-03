Kolem Katalánska vyhrál Yates před dalšími dvěma jezdci Ineosu

Yates se dostal do čela jubilejního 100. ročníku po vítězství ve třetí etapě a vedení už nepustil. Konečné pořadí ovládl před dvěma kolegy z týmu Ineos Grenadiers Australanem Richiem Portem a krajanem Geraintem Thomasem. Porte zaostal za Yatesem o 45 sekund, vítěz Tour de France z roku 2018 Thomas o další čtyři.

Poslední den patřil De Gendtovi, který ujel z početné skupiny uprchlíků a vyhrál od roku 2013 v Katalánsku už pátou etapu. V závěru se utrhl svému parťákovi z úniku Slovinci Mateji Mohoričovi, který projel cílem na barcelonském vrchu Montjuic s mankem 22 sekund. Jejich nejbližší pronásledovatelé dorazili minutu a 42 sekund po vítězi.

"Vždycky se mi tady dařilo a snažil jsem se tu zase uspět co nejlépe. V prvních dnech mi to moc nešlo, ale pak jsem se zvedl. Dneska to bylo dobré. Už jsem v Barceloně vyhrál a je to opravdu mimořádné zvítězit v tomhle městě," uvedl De Gendt.

Yates se stal druhým britským vítězem tradičního závodu po Robertu Millarovi, který vyhrál v roce 1985. Z trojice českých jezdců skončil v celkovém pořadí nejvýš Roman Kreuziger na 78. místě. O čtyři příčky za ním se umístil Jan Hirt. Josef Černý, jenž se prosadil osmý místem v úterní časovce, obsadil konečnou 117. pozici.