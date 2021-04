Brit Simon Yates vyhrál po sólu horskou etapu závodu Kolem Alp

Britský cyklista Simon Yates vyhrál po sólovém úniku druhou etapu závodu Kolem Alp a dostal se do čela průběžného pořadí. Člen týmu BikeExchange přijel do cíle krátké, ale náročné 121 km dlouhé etapy z Innsbrucku do horského střediska Feichten in Kaunertal o 41 sekund dřív než obhájce prvenství Pavel Sivakov z Ruska.