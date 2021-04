Moscon si na závodu Kolem Alp připsal druhou etapovou výhru během tří dnů

Moscon uspěl na konci 162 km dlouhé etapy z rakouského Imstu do italského Naturna ve spurtu skupiny uprchlíků. Člen týmu Ineos Grenadiers tak zopakoval svůj pondělní triumf z Innsbrucku.

Yates přijel do cíle v pelotonu s odstupem 49 sekund a průběžné pořadí vede o 45 sekund před Rusem Pavlem Sivakovem. Mosconův týmový kolega se zapletl zhruba třicet kilometrů před cílem do pádu, ale podařilo se mu vrátit do hlavní skupiny.

Osmnáctiletý český cyklista Mathias Vacek dokončil etapu v druhé stovce s téměř dvacetiminutovou ztrátou, jeho o dva roky starší bratr Karel do cíle nedojel.

Ze závodu, který končí v pátek, dnes kvůli jednomu případu koronaviru v týmu odstoupila norská stáj UnoX.