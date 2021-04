Groenewegen se po devítiměsíčním trestu vrátí k závodění na Giru

Nizozemský cyklista Dylan Groenewegen se po devítiměsíčním disciplinárním trestu za způsobení vážné kolize vrátí do pelotonu překvapivě na Giru d'Italia. Stáj Jumbo-Visma sprintera, který vloni v Polsku natlačil do bariéry krajana Fabia Jakobsena a zavinil jeho těžká zranění, do závodu Grand Tour nominovala na poslední chvíli.