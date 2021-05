L'Etape Czech Republic by Tour de France se pojede až v srpnu

L'Etape Czech Republic by Tour de France se pojede až v sobotu 28. srpna. Unikátní cyklistická akce, která se měla původně uskutečnit 5. června, byla kvůli pandemii koronaviru odložena o téměř tři měsíce.

„K posunutí termínu jsme přistoupili na základě přetrvávajících omezení při pořádání sportovních akcí a nejistého vývoje této problematiky v dalších týdnech. Zároveň od začátku říkáme, že akce je nejen jedinečným závodem, ale především cyklistickým festivalem a oslavou sportu jako takového. Rádi bychom akci představili v jejím plném potenciálu. A pevně věříme, že srpen nám již tuto variantu dopřeje," okomentoval aktuální rozhodnutí David Trávníček, šéf pořádající agentury Petr Čech Sport.

„Je na místě poděkovat za pochopení a spolupráci všem partnerům, stejně tak jako místním samosprávám, Policii ČR a dalším organizačním složkám za jejich snahu a ochotu najít nejlepší možné řešení."

Více než 1700 sportovních nadšenců, kteří si do konce dubna zajistili startovné, bude mít možnost startovat bez jakýchkoliv omezení v srpnovém datu nebo si nechat vyplatit peníze zpět.

„Naším základním mottem je fair play. A tím je myšlen jak samotný závod, tak také organizace a komunikace celé akce. Jsme nadšeni, kolik lidí se již zakoupením startovného k akci přihlásilo a kolik dalších o této možnosti přemýšlí. Prvním krokem po změně termínu je tak naprostá transparentnost právě v otázce využití startovného či možnosti jejího vrácení," uvedl manažer projekt Přemysl Novák.

„Pro všechny účastníky i podporovatele akce jsme připravili základní přehled možných otázek i odpovědí, k dispozici je zákaznická linka a samozřejmě také sociální sítě s živou interakcí. Jsme připraveni vyjít vstříc každému účastníkovi. Naším cílem totiž není jednorázový event, ale dlouhodobý projekt pro všechny milovníky cyklistiky a aktivního pohybu."

Organizátoři nacházejí na novém termínu také pozitiva. „Směrem k původnímu červnovému termínu bylo odvedeno obrovské množství práce mnoha lidí, stejně tak jako tréninkové dřiny účastníků. Věřím ale, že srpnový termín může otevřít závod těm, kteří se z rozličných důvodů nemohli v červnu zúčastnit. Jarní a letní počasí může do tréninku vytáhnout další potenciální účastníky, svoji motivační roli může sehrát také samotná Tour de France s termínem konání na přelomu června a července," nastínil Novák.

Organizátoři očekávají, že výjimečné trasy v blízkosti hradů Křivoklát a Karlštejn přilákají na start až 2500 účastníků.

Další přesun termínu na pozdější měsíce roku 2021 organizátoři nezvažují. „Veškeré naše síly nyní napneme na bezproblémovou organizaci srpnového termínu. Všechny proměnné však samozřejmě ovlivnit nemůžeme a na aktuální epidemickou situaci a související platná opatření budeme připraveni reagovat. Nemůžeme v tuto chvíli striktně vyloučit, že by závod probíhal v upravených podmínkách, koneckonců různé postupy jsme si vyzkoušeli v loňské sezoně při závodech seriálu Kolo pro život. Prioritou je však pořádání akce v maximálním možném rozsahu. Pokud by snad pořádání sportovních akcí nebylo ani v srpnu možné, přistoupilo by se k přesunu závodu na rok 2022," zakončil Novák.