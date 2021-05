Cink sní o prvním podiu na Vysočině. Jaká je jeho tajná zbraň?

„V Albstadtu se potvrdily výsledky z předešlých závodů. Jel jsem vyrovnaně s absolutní špičkou, což mi dodalo sebevědomí. Byl jsem hodně spokojený. S výkonem i umístěním, byť bezprostředně mě ta brambora štvala," vrací se třicetiletý rodák z Rokycan k úvodnímu dějství SP v německém Albstadtu, kde minulou neděli finišoval čtvrtý pouhé dvě vteřiny od stupňů vítězů.

Přitom v předchozím pátečním short tracku dojel až sedmnáctý, což ho odsoudilo ke startu z třetí řady. „Sprint mi nesedí, je to úplně jiný závod než cross country. Ale musím přiznat, že mě to trošku rozhodilo. Bál jsem se, jestli forma úplně neodešla," ohlíží se Cink za vstupem do seriálu. Následně ale oslnil skvělým výkonem.

V Novém Městě už splnil první cíl, dojet ve sprintu do šestnáctky, aby měl lepší startovní pozici. Skončil patnáctý.

Navíc přistoupuje k zásadní změně. V Albstadtu nepoužil celoodpružené kolo, ale tzv. hardtail. „A už bych to neudělal. V kopcích šlo o výhodu, jenže ve sjezdech, byť nebyly tak náročné, jsem cítil rozdíl. Byl jsem v křeči, že nemám zadní odpružení, nemohl jsem se uvolnit, odfrknout si a ztrácel jsem. Na celoodpruženém kole by se to nestalo," má jasno Cink, který navíc využije i zcela nové širší pláště, které zatím ani nejsou běžně v prodeji a dodavatel je připravil pro závody v Novém Městě na Moravě jako prototyp. „Na kořenech, jichž je trať v Novém Městě plná, půjde nepochybně o velkou výhodu. Nikdy v minulosti jsem je ani netestoval, až tady přímo na místě," přiznává Cink.

Biker Ondřej Cink při tréninku v Novém Městě na Moravě.

Michal Červený

Ač pro něj bude vrcholem boj o olympijskou medaili v Tokiu, domácímu závodu přikládá mimořádný význam. „Chci na stupně vítězů," neskrývá ambice borec týmu Kross racing, který doma mezi elitou nikdy na pódiu nestál.

Navíc by poprvé od roku 2015 zajistil pro Česko ze závodu na Vysočině ve SP stupně vítězů, které tehdy triumfem vybojoval Jaroslav Kulhavý. „Jen mě mrzí, že u toho nebudou diváci. Nechápu, že na fotbal mohou a do lesa na cyklistiku nikoliv," diví se Cink.