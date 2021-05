Závod SP bikerek v Novém Městě na Moravě vyhrála suverénně Lecomteová

Lecomteová závod ovládla a zvítězila s velkým náskokem 99 sekund před nejrychlejší ženou pátečního short tracku Haley Battenovou z USA. O dalších 12 sekund později dojela do cíle třetí Rebecca McConnellová z Austrálie. Čtvrtá skončila francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová, která v pátek po nepříjemném pádu za závodu odstoupila.

Lecomteová oslavila třetí triumf kariéry v olympijské disciplíně cross country ve SP. Vedle minulého víkendu slavila ve Vysočina Areně už loni, kdy se na novoměstské trati uskutečnily na přelomu září a října v jednom týdnu dva závody. Ten druhý pak vyhrála trojnásobná mistryně světa Ferrandová-Prévotová.

"Dnes to byl hodně těžký závod, ale já jsem se cítila velmi dobře, ještě lépe než minulý víkend v Albstadtu. Postupně jsem zvyšovala svůj náskok a dojela si pro vítězství. Jsem moc šťastná za to, jak to dopadlo," uveda Lecomteová.

Tvarůžkové se podařilo napravit dojem z Albstadtu, kde byla z českého kvarteta naopak nejhorší a obsadila 76. místo. Na Lecomteovou ztratila téměř sedm a půl minuty. Kousek za ní zůstala Jitka Čábelická, která dojela na 34. místě. Karla Štěpánová byla 51. a Jana Czeczinkarová 61.

Prodloužený závodní víkend završí elitní kategorie mužů, v němž bude na startu i česká medailová naděje Ondřej Cink. Vyrazí ze druhé řady, kterou si vybojoval v short tracku. Závod odstartuje v 15:20.

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>