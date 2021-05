Vítěz 2. etapy Merlier odstoupil během volného dne z Gira

"Je to škoda, když musíte opustit Giro, ale je to ta nejrozumnější volba," uvedl osmadvacetiletý Merlier v prohlášení týmu. "Je to poprvé, kdy jsem závodil deset dní v kuse a v posledních dnech jsem za to zaplatil. Ve stavu, v jakém teď jsem, se necítím schopen sprintovat o vítězství a nechci ohrozit i zbytek své sezony," dodal Belgičan, jenž začínal jako cyklokrosař.

Giro po dni volna bude pokračovat ve středu 11. etapou. Peloton čeká 162 km dlouhá trasa z Perugie do Montalcina. Cyklisté budou muset zdolat mimo jiné i náročný, 35 kilometrů dlouhý úsek po šotolině, který je součástí tradiční jarní klasiky Strade Bianche.