Vítěz časovky Černý se vzdal startu na OH v Tokiu, soustředí se na Vueltu

"Rozhodně to není tak, že bych nechtěl reprezentovat Česko na olympiádě, to ani v nejmenším. Ale tým se mnou na začátku srpna počítá na Vueltu, teď bych měl mít před ní čtyřtýdenní vysokohorský kemp v Livignu. Cesta do Japonska by znamenala dva komplikované týdny se spoustou cestování a testování a složitým tréninkem," uvedl v rozhovoru po dnešní silničním závodě na společném česko-slovenském šampionátu v Bánovcích nad Bebravou.

Osmadvacetiletý Černý má v elitní německé stáji smlouvu jen do konce této sezony. Výkon na třetím ze závodů Grand Tours tak pro něho bude zásadní pro případnou další spolupráci.

Svaz zatím konečnou nominaci do Tokia nezveřejnil. Rozhodnout má v pondělí.