Druhý muž loňské Tour de France Primož Roglič před 9. etapou odstoupil

Tour de France v úvodu poznamenala celá řada pádů. Ve třetí etapě bylo karambolů plno, hned v ten den skončil třeba elitní spurtér Caleb Ewans. Na zemi se ocitl i vítěz "Staré dámy" z roku 2018 Geraint Thomas, který upadl a vykloubil si rameno. A došlo i na Rogliče, jenž už v pondělí přišel při karambolu kvůli zlomenině klíční kosti o jednoho z klíčových domestiků Roberta Gesinka. Slovinec si při pádu odřel bok i rameno a propadl se pořadím.

Zjevně však byly jeho zdravotní problémy významnějšího charakteru a naražená kostrč nakonec přiměla hvězdu k odstoupení ze závodu. Byť se ještě pár dní pral s konkurencí. Jenže místo na špici končil Slovinec etapu mezi nejhoršími. Třeba v osmé etapě figuruje ve výsledkové listině na 175. příčce, na lídra ztrácel 35 minut. Přišel tak o šanci bojovat o celkové vítězství a trápení se proto rozhodl ukončit.

„Nyní se pokusím vzpamatovat z toho všeho, co se stalo. Zaměříme se na nové cíle," uvedl Roglič v prohlášení. Naznačil, že zdravotní stav by mu pravděpodobně neumožnil dosáhnout cíle v Paříži. „Nevím, jak by to dopadlo, nedívám se tak daleko dopředu. Snažím se zabývat současností, ale také jsem si vyhodnotil, jak to šlo v posledních dnech," uvedl Roglič.

Hromadný pád necelých osm kilometrů před koncem první etapy Tour de France odnesl i Froome.mp4

„Můj stav se nezlepšoval. Nemělo smysl pokračovat," dodal s tím, že se necítil dobře a měl velké bolesti, „Na mé tělo toho bylo prostě příliš," prohlásil zklamaně s tím, že prostě musí vzít situaci takovou, jaká je. „Nezbývá než být optimistický směrem do budoucna," konstatoval, aniž by byl konkrétní, jaký nový cíl si pro sezonu stanovil.

Roglič, jenž vloni ztratil žlutý dres až v závěrečné časovce, platil i letos za jednoho z hlavních favoritů.