Belgický triumf na Tour! Po úniku slaví Van Aert

Jedenáctou etapu Tour de France, v níž cyklisté během 199 kilometrů ze Sorgues do Malaucene dvakrát vystoupali na ikonický vrchol Mont Ventoux, vyhrál po sólovém úniku Belgičan Wout van Aert. Žlutý dres vedoucího závodníka průběžné celkové klasifikace udržel obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar, který dojel do cíle středeční horské etapy čtvrtý se ztrátou na vítěze 1:38 minuty. Všechny hlavní rivaly ale udržel za sebou.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert opět potvrdil pověst skvělého univerzála. Den poté, co finišoval druhý za britským spurterém Markem Cavendishem, dnes upláchl všem vyhlášeným vrchařům. Do cíle 198,9 km dlouhé etapy dojel s náskokem 1:14 minuty před dvojicí jezdců Trek-Segafredo Kennym Elissondem a Baukem Molemou a vybojoval čtvrtý etapový vavřín na Tour.

S Pogačarem dnes udrželi po dvou stoupáních na 1910 metrů vysoký ikonický vrchol v Provence kontakt jen Rigoberto Urán, který nyní na druhém místě ztrácí 5:18 minuty, třetí Jonas Vingegaard a čtvrtý Richard Carapaz. Dán Vingegaard v druhém výjezdu na Mont Ventoux na Slovince zaútočil, ve sjezdu ho ale skupinka rivalů opět dostihla. Po úterní desáté etapě druhý Ben O'Connor výrazně ztratil a propadl se na páté místo.

Profil 11. etapy Tour de France.

letour.fr

Dán Vingegaard v druhém výjezdu na Mont Ventoux na Slovince úspěšně zaútočil, ve sjezdu ho ale skupinka rivalů opět dostihla. "Nedokázal jsem s ním jet, byl moc silný. Snažil jsem se dostat na vrchol co nejrychleji, ale v tom vedru to byl hodně těžký den. Věděl jsem, že musím vydržet ještě pár minut a pak už bude jen sjezd," komentoval Pogačar závěr stoupání. "Jsem rád, že jsem byl ve sjezdu s Carapazem a Uránem, dobře jsme spolupracovali a nakonec z toho byl dobrý den," dodal.

Van Aert se po třech sprinterských výhrách z let 2019 a 2020 poprvé dočkal triumfu v horské etapě. "Chybí mi slova. Je to nejikoničtější hora světa. Je to asi moje dosud největší vítězství," řekl v cíli. V dresu úřadujícího belgického mistra napodobil legendárního Eddyho Merckxe, který v roce 1970 rovněž vyhrál etapu se stoupáním na Mont Ventoux, když měl v držení domácí titul.

V sanitce dnes Tour opustil po dalším pádu německý cyklista Tony Martin. Bývalý časovkářský mistr světa, jehož poslala na zem hned v první etapě neopatrná fanynka, vyjel v úvodní části etapy ze silnice a skončil v příkopu. Otřeseného šestatřicetiletého jezdce stáje Jumbo-Visma s krvácejícími zraněními na rukou a nohou na místě ošetřili záchranáři a poté ho na nosítkách z místa odvezli.