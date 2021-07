Pogačarova nadvláda trvá! Obhájce prvenství vyhrál na Tour další horskou etapu

Etapa s dvěma vrchařskými prémiemi mimořádné kategorie včetně výšlapu na proslulý Tourmalet se rozhodovala v závěrečném kilometru. Ve čtyřčlenné vedoucí skupince měl nejvíc sil Pogačar, který ve stoupání krátce před cílem nastoupil a zopakoval středeční vítězství v královské etapě. Navíc si přivlastnil i puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře, z kterého vysvlékl Nizozemce Wouta Poelse.

"Po včerejšku jsem se cítil dobře. Dnešní etapa byla opravdu náročná, už na Tourmaletu se jelo ve vysokém tempu. V posledním stoupání jsem zapomněl na všechno a snažil se jet až do cíle na maximum," řekl Pogačar. "Od začátku je to pro mě jako hra a užívám si to," prohlásil.

Profil 18. etapy Tour de France

letour.fr

Etapové stupně vítězů kopírují průběžné pořadí, o dvě sekundy zpět za Pogačarem dojeli druhý Vingegaard a třetí Ekvádorec Richard Carapaz. Naopak odpadl dosud čtvrtý Kolumbijec Rigoberto Urán.

"Z poloviny už mám výhru v kapse, ale jeden nikdy neví. Zbývá pár etap, ale je to dobré. Proč bych se měl v časovce obávat Vingegaarda? Může se stát, že v ní ztratím šest minut, ale doufám, že k tomu nedojde. Je to disciplína, které vždy dávám sto procent," dodal dvaadvacetiletý Slovinec, kterému patří i bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let.

V pátek čeká na peloton rovinatá etapa. V sobotu je na programu časovka, v níž může Pogačar útočit na další úspěch. Boj s chronometrem ovládl už v páté etapě. V neděli přijde na řadu tradiční dojezd na Champs-Élysées, při kterém už se neútočí.