CYKLISTIKA ONLINE: Na Tour se jede závěrečná časovka. Pogačar jistí celkový triumf

Dnešní předposlední 20. etapa prakticky určí definitivně celkové pořadí. V té poslední, s dojezdem do Paříže, už se o žlutý dres nebojuje. Přílišný atak na žlutý trikot se nedá očekávat ani dnes. Fenomenální Slovinec Tadej Pogačar má skoro šestiminutový náskok na druhého Dána Vingegaarda a při časovkářských schopnostech mladého Slovince, by ho o triumf musela připravit jen neskutečná shoda okolností. Časovku z Libourne do Saint-Émilionu, jež měří 30,8 km, můžete v tradičně obsáhlém online přenosu sledovat od 13:05 na našem webu Sport.cz. Přímým přenosem ji vysílá také program ČT Sport.