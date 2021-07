Pro pohárové vítězství na Špilberku si dojel Ťoupalík a vede Visegrádskou 4

Ťoupalík se navíc oblékl do žlutého trikotu pro lídra seriálu závodů Visegrádské 4, který vyvrcholí v neděli v Polsku. "Minulý týden jsme na maďarské i slovenské části Visegrádské 4 tvořili závod, dnes jsme chtěli hlavně doskakovat do úniků a být nejrychlejší v závěru," uvedl vítěz v tiskové zprávě.

Na jeho nástup na Žlutém kopci nedokázali soupeři zareagovat. "Včera jsme si byli projít závěr trati pod Špilberkem a moc se mi líbilo, jak to pořadatelé vymysleli. Věděl jsem, že mi to tady bude sedět. Nastoupil jsem tedy před horizontem předposledního stoupání, abych si získal náskok před krátkým prudkým sjezdem, a v kopci po kostkách do cíle jsem si kontroloval pozici," řekl Ťoupalík.

V časovém limitu dokončilo závod jen 34 jezdců.