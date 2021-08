Sénéchal vyhrál ve sprintu premiérový etapový vavřín na Vueltě

Sénéchal dokázal v koncovce zaskočit za spurterskou jedničku stáje Deceuninck-Quick Step Fabia Jakobsena, který z rozjíždějícího se sprinterského vláčku vystoupil. Ve spolupráci s týmovými kolegy v čele s Josefem Černým a později Zdeňkem Štybarem ale zvládl udržet pozici pro spurt a šanci na premiérový triumf na závodě Grand Tour využil.

"Připravili jsme perfektní rozjezd pro Fabia, ale on pak zahlásil do rádia, že má prázdné kolo nebo něco takového, a řekl, že mám jít do sprintu," popsal chaotický závěr etapy Sénéchal. "Zůstal jsem v klidu a v posledních 200 metrech jsem do toho dal všechno," dodal.

🚅El tren que marcó el final de etapa



🔵This train changed everything today!#LaVuelta21



📸: @cxcling pic.twitter.com/IB0GgmOd2D — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2021

Jakobsen později v cíli upřesnil, že se na spurt necítil a přenechal proto pozici Sénéchalovi. "Neměl jsem na to dneska nohy, tak jsem řekl Florianovi, že by měl sprintovat on. Zahlásil jsem to do rádia a odstoupil," vysvětlil Jakobsen, jenž už letos na Vueltě vyhrál dvě etapy.

Červený dres lídra uhájil na převážně klesající trati v délce 203,7 km, na níž peloton nemusel zvládnout ani jednu vrchařskou prémii, Eiking. Stejně jako jeho nejbližší pronásledovatelé dojel v hlavním poli s odstupem jedenácti sekund za vítězem. Před Francouzem Guillaumem Martinem má dál náskok 58 sekund, třetí obhájce titulu Primož Roglič ztrácí minutu a 56 vteřin.