Úvodní etapu Binck Bank Tour vyhrál Merlier, Sagan upadl

Vztek cloumal v první etapě závodu WorlTour dvěma hvězdami, které přišly po problémech o naději na dobrý výsledek. Belgičanovi Remcu Evenepoelovi se rozbilo přední kolo, a než mu ho mechanik vyměnil, čelo závodu mu ujelo. Do cíle dorazil s téměř minutovým mankem. Trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan asi 25 kilometrů před cílem upadl a po návratu do sedla přijel do cíle téměř dvě a půl minuty za nejlepšími.

Cyklistický závod Binck Bank Tour (WorldTour): 1. etapa (169,6 km): 1. Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) 2. Bauhaus (Něm./Bahrajn Victorious) 3. Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep) 4. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates) 5. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) 6. Van Poppel (Niz./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) všichni stejný čas, ...119. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -5:47.