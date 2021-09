Roglič je potřetí v řadě vítězem Vuelty, Černý byl v závěrečné časovce čtvrtý

Český závodník vyrazil na trať dlouhou 33,8 kilometru jako první a dlouhou dobu se pak mohl kochat pohledem na své jméno v čele výsledkové listiny. Trojnásobného mistra republiky v časovce předstihli až Dán Magnus Cort a poté Nizozemec Thymen Arensman. Všechny nakonec porazil Roglič, který startoval jako poslední. Druhého Corta předčil o 14 sekund, Černý na slovinskou hvězdu ztratil minutu a 16 sekund.

V konečném pořadí zvýšil Roglič náskok na druhého Španěla Enrica Mase na čtyři minuty a 42 sekund. Loni porazil druhého Richarda Carapaze jen o 24 sekund, v roce 2019 triumfoval před domácím Alejandrem Valverdem o 2:33 minuty.

Vítěz Vuelty Primož Roglič v cíli nedělní závěrečné časovky.

Luis Vieira, ČTK/AP

"Je to neuvěřitelné. Bláznivé. Někdy vyhrajete o hodně, jindy o málo. Ale pokaždé je to krásné. Já se o čísla a statistiky nestarám. Jdu den po dni a užívám si to. Je to pocta tady takhle stát," uvedl Roglič.

Někdejší skokan na lyžích vyhrál na letošní Vueltě čtyři etapy. Vítězstvím také začal, když před třemi týdny ovládl krátkou časovku v Burgosu. "Byly to krásné tři týdny. Poslední týden byl hodně náročný. Věděl jsem, jak na tom jsem, a užíval si podporu na trati," řekl po triumfálním dojezdu v Santiagu de Compostela.

Třikrát v řadě dokázali Vueltu před Rogličem vyhrál jen Švýcar Tony Rominger v letech 1992 až 1994 a Španěl Roberto Heras (2003 až 2005), jehož kariéru pošpinil doping. O vítězství v roce 2005 původně přišel, ale pak ho vysoudil zpět.

Vizitka slovinského cyklisty Primože Rogliče (31): Datum a místo narození: 29. října 1989, Trbovlje Státní příslušnost: Slovinsko Výška a váha: 177 cm, 65 kg Profesionální kariéra: Adria Mobil (2013-15), LottoNL-Jumbo/Jumbo-Visma (od 2016) Největší úspěchy: 3x vítěz Vuelty (2019-21); vítěz etapových závodů seriálu World Tour Kolem Baskicka 2018 a 2021, Kolem Romandie 2018 a 2019, Tirreno-Adriatico 2019, Kolem SAE 2019 a jednorázového Lutych-Bastogne-Lutych 2020; MS 2017 (Bergen) - stříbro, OH 2021 (Tokio) - zlato (oboje časovka) Ocenění: 2x nejlepší slovinský sportovec roku (2019-20) Rodina: svobodný, s přítelkyní Lorou Klincovou mají syna Lva Ostatní: jeden z nejlepších silničních cyklistů současnosti, v čele světového žebříčku se držel rekordních 75 týdnů; bývalý skokan na lyžích, na juniorském mistrovství světa 2007 získal zlato v družstvech; po hrozivém pádu v Planici a přechodu do seniorské kategorie se mu přestalo dařit, a tak se skákáním skončil; závodní cyklistice se začal věnovat až v 22 letech, po čtyřech sezonách vyhrál etapový závod Kolem Slovinska a vysloužil si smlouvu s přední stájí LottoNL-Jumbo; v závodech Grand Tours se poprvé představil v roce 2016 na Giru, kde o tři roky později skončil celkově třetí; na loňské Tour de France jej v závěrečné časovce nečekaně připravil o celkový triumf krajan Tadej Pogačar; v letošním ročníku "Staré dámy" pár dnů po pádu ve třetí etapě odstoupil; na všech závodech "velké trojky" se radoval z etapového prvenství, dohromady jich má na kontě už patnáct; má vlastní stránky www.primozroglic.com.

Černý vylepšil pátou příčku z úvodní časovky. Celkově obsadil 142. místo jako poslední z klasifikovaných jezdců. Jan Hirt skončil osmadvacátý, což je jeho nejlepší výsledek ze tří účastí na Vueltě. Zdeňku Štybarovi patří 133. příčka.

Cyklistický závod Vuelta: závěrečná 21. etapa (individuální časovka, 33,8 km): 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 44:02 2. Cort (Dán./EF Education-Nippo) -14 3. Arensman (Niz./DSM) -52 4. Černý (ČR/Deceuninck-Quick-Step) -1:16 5. Haga (USA/DSM) -1:43 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -1:49 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) oba -1:52 9. Mas (Šp./Movistar) -2:04 10. I. Izagirre (Šp./Astana-Premier Tech) -2:06, ...69. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick-Step) -4:47, 125. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -7:16. Konečné pořadí: 1. Roglič 83:55:29 2. Mas -4:42 3. Haig (Austr./Bahrajn-Victorious) -7:40 4. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -9:06 5. Mäder (Švýc./Bahrajn Victorious) -11:33 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -13:27 7. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -18:33 8. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -18:55 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -20:27 10. Grossschartner -22:22, ...28. Hirt -1:42:39, 133. Štybar -5:34:14, 142. Černý -6:03:50.