Na ME cyklistů pojede Štybar, další čeští jezdci z WorldTour chybí

Se Štybarem pojedou nedělní závod s hromadným startem Jan Bárta, Michael Kukrle, Daniel Turek a Adam Ťoupalík, který skončil loni ve francouzském Plouay devátý.

Hirt, který obsadil na Vueltě 28. místo, vypadl z české nominace na poslední chvíli. "Je hodně unavený a tým mu start na Evropě nedoporučil. Co se týče Pepy Černého, který jel taky Vueltu, tak i on si chce po dohodě s týmem trochu odpočinout. Ale rád by se připravil na mistrovství světa, které bude brzy následovat. I tak máme silný tým a kluci určitě nejsou bez šancí," uvedl reprezentační trenér Tomáš Konečný na webu cyklistického svazu.

Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck Quick Step na časovkářském speciálu při závodě Paříž-Nice.

Deceuninck Quick Step

Na šampionátu se představí dvacítka českých reprezentantů a Konečný věří, že budou bojovat o medaile. "Vždy musíme mít ty nejvyšší ambice, i když loni jsme nasadili laťku hodně vysoko," řekl trenér.

Program ME: Středa - časovka: 9:15, juniorky (Kopecky, Kvasničková), 10:45, junioři (Telecký, M. Kopecký). Čtvrtek - časovka: 9:15, ženy do 23 let 10:45, muži do 23 let, 14:15, ženy elite, 16:00, muži elite (J. Bárta). Pátek - závod s hromadným startem: 9:00, junioři (Telecký, M. Kopecký, Kadlec, Sporysch, Novák, Mráz), 13:50, juniorky (Kopecky, Kvasničková), 16:30, ženy do 23 let. Sobota - závod s hromadným startem: 9:00, muži do 23 let (Petr Kelemen, Bittner, Camrda, J. Ťoupalík), 14:15, ženy elite (Nosková, Bajgerová, Machačová). Neděle - závod s hromadným startem: 12:30, muži elite (Štybar, J. Bárta, Kukrle, Turek, A. Ťoupalík).

Před rokem vybojoval Mathias Vacek zlato v juniorské časovce, Pavel Bittner byl druhý v silničním závodě juniorů a Vojtěch Řepa třetí mezi jezdci do 23 let. V této kategorii nemůže Konečný nasadit Mathiase Vacka a Tomáše Kopeckého, kteří se zranili na nedávné Tour de l'Avenir. "U Mathiase je to zranění vážnější. Dva týdny neseděl na kole a nestihne se dát dohromady ani pro mistrovství světa. Tomáš by měl svět stihnout," uvedl kouč.

Kvůli potížím se zády nepojede v Itálii olympionička Tereza Neumanová.