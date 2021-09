Mladík Hayter vyhrál spurt v páté etapě a znovu vede Kolem Británie

12:30

Reusserová šampionkou

ME v silniční cyklistice v Trentu (Itálie) - časovka (22,4 km): Ženy elite: 1. Reusserová (Švýc.) 27:13, 2. Van Dijková (Niz.) -19, 3. Brennauerová -1:02, 4. Kleinová (obě Něm.) -1:22, 5. Markusová (Niz.) -1:43, 6. Kononěnková (Ukr.) -1:52. Ženy do 23 let: 1. Guazziniová (It.) 29:02, 2. Ludwigová (Něm.) -39, 3. Pirroneová (It.) -46. 14:30 muži do 23 let, 16:00 muži elite.