Van Dijková má první evropské zlato v závodě s hromadným startem

Včera

Francouz má titul

ME v cyklistice, Trento, hr. start, ženy do 23 let (80,8 km): 1. Zanardiová (It.) 2:11:15, 2. Vasová (Maď.), 3. Muzicová (Fr.) obě -2. Junioři (107,2): 1. Grégoire (Fr.) 2:35:42, 2. Hagenes (Nor.), 3. Martinez (Fr.), 24. Kadlec stejný čas, 47. Mráz -3:23. Juniorky (67,6): 1. Riedmannová (Něm.) 1:53:09, 2. Ciaboccová (It.) stejný čas, 3. Rayerová (Fr.) -2, 30. Kopecky -3:34, Kvasničková nedokončila