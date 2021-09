Colbrelli jako čtvrtý italský cyklista za sebou vyhrál ME, Kukrle dojel dvacátý

Pozdější medailisté se od hlavní skupiny oddělili 21 kilometrů před cílem po ataku Evenepoela. Jednadvacetiletý Belgičan odvedl v závěru většinu práce, ale podle očekávání nenašel zbraň na Colbrelliho spurt.

Cosnefroy odpadl dříve ve stoupání a uhájil s odstupem půldruhé minuty bronz před skupinou pronásledovatelů. Tu dovezl do cíle s mankem 1:43 mistr Evropy z roku 2018 Matteo Trentin, pátý byl dvojnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar ze Slovinska.

Trentin před třemi lety zahájil sérii italských vítězství v silničním závodě na ME. V dalších letech na něj navázali Elia Viviani, Giacomo Nizzolo a nyní Colbrelli.

"Je to fantastické, měli jsme skvělý tým a v závěru byl Trentin super. Držel jsem se Remca v posledním stoupání a mám z vítězství obrovskou radost. Dvojitou, protože jsem vyhrál v Itálii," uvedl Colbrelli.

Závod dokončilo pouze 31 ze 150 jezdců na startu. Z české pětice dojel do cíle jen olympionik Kukrle, jenž byl dvacátý s odstupem 9:13 na vítěze. Jan Bárta, Zdeněk Štybar, loni devátý Adam Ťoupalík ani Daniel Turek nedokončili.

"Profil vybízel k velké bitvě a jezdci neměli prostor kde si odpočinout. Neustále se útočilo, ujíždělo. Kukrle potvrdil letošní výsledky, vydržel vysoké tempo z našich jezdců nejdéle. Ostatní byli postupně pro velkou ztrátu odvoláni," uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Tomáš Konečný. "Bylo to těžké profilem, ale i technickou tratí. V posledním kopci před okruhy zůstalo vpředu již jen kolem čtyřiceti jezdců a pak se to na okruzích roztrhalo. Já se bohužel do dvou prvních skupin nedostal. V tom kopci to chtělo mít lepší pozici," řekl Kukrle.

Příští neděli začíná ve Flandrech časovkou mužů mistrovství světa, závod s hromadným startem se jede na závěr šampionátu za dva týdny.