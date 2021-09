Ultrapakárna. Polman triumf v závodě přes Německo korunoval výstupem na Zugspitze

Novopacký ultravytrvalec Daniel Polman si jako vrchol letošní sezony vybral letní závod Race Across Germany a na trase v délce 1116 km s převýšením 8500 metrů byl tradičně hodně vidět. Závod se startem v přístavním městě Flensburg na hranici s Dánskem a cílem u rakouské hranice v Garmisch Partenkirchenu ovládl v sólo kategorii bez podpora. A navrch přidal ještě jeden bonbónek.

Nad známým alpským střediskem se totiž mimo jiných vrcholů tyčí také nejvyšší hora Německa Zugspitze (2962 m). A tento fakt nechal v hlavě českého dobrodruha vzniknout další jeho „ultrapakárně", jak své projekty nazývá. Po dokončení cyklistického ultramaratonu napříč celou zemí se rozhodl vystoupit na její nevyšší vrchol a propojit tak vlastní silou Baltské moře s alpským ledovcem.

Polman startoval v kategorii „self supported", tedy bez podpory. „Zvolil jsem strategii vyrazit spíš těžší. Vezl jsem hodně tekutin, měl po ruce tortilly, které mi večer před startem napekl brácha, hodně tyček a taky ořechové směsi. Stala se ze mě jakási 'raketa dlouhého doletu' bez potřeby stavět kvůli dokupování zásob. Myslím, že na rovinatý začátek trasy to byla správná strategie," vysvětluje novopacký sportovec.

Jak ujet 1116 km v jednom zátahu? Hlavně s úsměvem.

Po několika navigačních chybách měl v cíli najeto proti itineráři o 24 kilometrů navíc. Přesto se mu podařilo kategorii bez podpory vyhrát s více než tříhodinovým náskokem a dokonce i v kategorii s doprovodným vozem by mu to stačilo na stupně vítězů.

„Snažil jsem se eliminovat časové prodlevy, takže vodu jsem doplňoval hodně od lidí, co zrovna byli na zahrádkách, nebo myli před domem auto. Kvůli jídlu jsem stavěl jednou na benzínce a jednou u obchodu. Jinak jsem si vystačil s tím, co jsem si sbalil. A taky se mi podařilo odjet to bez spánku," líčil Polman.

V závěru vyčerpávající pouti si ale sáhl na dno. "Posledních 130 kilometrů v dešti bylo hodně náročných. Kousek před cílem jsem ještě musel zastavit a otlačené plosky u noh, které už nesnesitelně bolely, jsem rozmasíroval chůzí po oblázcích," dodal Polman. V samém závěru pak zbývalo zvládnout jen cílový dojezd s 30% stoupáním k odrazovému stolu skokanského můstku v Garmisch-Partenkirchenu.

V závěru závodu Přes Německo účastníky čekalo 30% stoupání k můstkům v Ga-Pa.

Pouhým dojezdem ale dobrodružství neskončilo. Za cílem závodu stál totiž ve výšce 2962 metrů další. Polmanova pozornost se přesunula k nejvyššímu vrcholu Německa – Zugspitze. Nicméně musel den čekat na zlepšení počasí, protože oblast postihly deště a hrozily bouřky. Pro samotný výstup pak zvolil feratu Höllental Klettersteig o délce 15 km s převýšením 2200 výškových metrů, který se řadí k nejdelším a nejnamáhavějším zajištěným cestám v Alpách. Počasí mu přálo, a tak cestu společně s kamarády z Nové Paky zvládli v čase 5 hodin a 55 minut.

Celý projekt pak nebyl pouze o překonaných kilometrech, o umístění v závodě a o výstupu na alpský vrchol. Jeho nadstavbou byla sbírka na podporu dvou blízkých kamarádů, kteří si potřebují kvůli svým hendikepům upravit byty. A na konto dobročinné akce se vybralo přes 91 tisíc korun. „Každému, kdo těmto dvěma fajn lidem přispěl, moc děkuju. Oba jsou bojovníci a zaslouží si to," dodal Polman, jehož největší výzvou do budoucna je 9100 km dlouhý závod Red Bull Trans Siberian Extreme, který by měl odstartovat v červnu 2022 z Moskvy.