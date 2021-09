Mistrem světa do 23 let je Ital Baroncini, český cyklista Bittner dojel dvanáctý

Závod mužů do 23 let na cyklistickém mistrovství světa v Belgii vyhrál po nástupu v závěru Ital Filippo Baroncini. Z českých reprezentantů finišovali s dvousekundovým odstupem v hlavní skupině Pavel Bittner s Petrem Kelemenem, kteří se seřadili na 12. a 13. místě. Tomáš Kopecký, který dlouho usiloval o úspěch v úniku, nakonec dojel na 46. příčce. Mezi juniory dopadl z českých jezdců nejlépe jeho mladší bratr Matyáš Kopecký, který obsadil 18. místo se ztrátou 24 sekund. Juniorským mistrem světa v závodu s hromadným startem se stal Nor Per Strand Hagenes.

Skupinu uprchlíků s Kopeckým dostihl peloton osm kilometrů před cílem. "Myslel jsem si, že to byl ideální moment. Strašně blbě se nám ale spolupracovalo. Se svým výkonem jsem ale velmi spokojený," řekl v cíli pro Českou televizi Tomáš Kopecký. Čtyři kilometry před koncem nastoupil Baroncini a minimální náskok uhájil. Sprint o druhé místo vyhrál překvapivě Biniam Ghirmay Hailu z Eritreje před Olavem Kooijem z Nizozemska.

Kelemen se pokusil rozjet sprint Bittnerovi, na elitní desítku to ale nakonec nestačilo. "Škoda závěru, kdy jsem Pavla ztratil a on se propadl," řekl Kelemen. "Byl to strašně těžký závod. Měli jsme výhodu, že Tomáš byl v úniku a my nemuseli stahovat. V závěru jsme se trochu ztratili, ale hodnotit to můžeme pozitivně," dodal Bittner.

Hagenes v Lovani triumfoval necelý měsíc po vítězství v Závodu míru juniorů poté, co mu vyšel nástup v prudkém stoupání šest kilometrů před cílem. Osmnáctiletý favorit vyhrál o 19 sekund před Francouzem Romainem Grégoirem, s kterým si vyměnil umístění z nedávného evropského šampionátu v Trentu. Hagenes se postaral o první zlato v závodu juniorů pro Norsko v historii.

Hned v úvodu závodu na 121,4 kilometru zaútočili Milan Kadlec s Britem Joshuou Tarlingem a Němcem Luisem-Joem Lührsem a vytvořili si až minutový náskok. Po 80 kilometrech v úniku je však peloton dostihl.

V závěru zpomalil Kadlece při stíhání vedoucí skupiny pád jezdců v úzkém úseku před ním. Do cíle dorazil na 35. místě s odstupem 1:19 minuty na vítěze.

"Chtěl jsem někde odjet, ale nečekal jsem, že to bude v prvním kole. Bylo to docela náročné. Sil jsem měl pořád stejně. Ale jak to spadlo v poslední zatáčce do kopce, tak už jsem na to neměl to sjet. Tam se jelo maximum a já jsem zůstal vzadu," řekl Kadlec České televizi. "Mrzí to dost. Cítil jsem, že nohy na sprint pořád mám. Mohlo z toho být lepší místo," prohlásil.

Bronz ve skupině 30 jezdců vybojoval Estonec Madis Mihkels před slovenským talentem Martinem Svrčkem, kterého tento týden angažoval elitní tým Deceuninck-Quick-Step.